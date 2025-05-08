Кто стал новым папой римским: кардинал из США диктует правила

19 июня 1982 года в Риме Прево был посвящен в священники Августинского ордена.После конклава, прошедшего в Ватикане 8 мая, новым Папой Римским избран 69-летний американец Роберт Прево, чья биография известна лишь в общих чертах.
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