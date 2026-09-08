Венгрия высылает десять российских дипломатов

Министерство иностранных дел Венгрии сообщило о высылке десяти российских дипломатов. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что сотрудники дипмиссии занимались «деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата».
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