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Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября

Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября

Киевская "гибкость" — это не уступки ради мира, а просто отсутствие денег. При этом Украина продолжает выпрашивать у Запада новые партии оружия, но не может внятно объяснить, куда исчезли предыдущие .

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