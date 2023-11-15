Шендерович выдвинул Пугачеву в президенты, а Галкина в первые леди

Андрей Равдин

Так ведь он, наверное, их в украинскую власть предлагает. А вы что подумали? И ничего здесь смешного - после Зеленского это нормально. Только вот, думаю, что он зря старается - Украине президент больше не понадобится... за отсутствием такой страны.