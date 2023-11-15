Политнавигатор Беглый писатель-сатирик и иноагент Виктор Шендерович считает, что популярная в прошлом веке эстрадная певица Алла Пугачева была бы идеальным кандидатом в президенты от объединенной оппозиции «вне эстетических оценок ее творчества».
Шендерович выдвинул Пугачеву в президенты, а Галкина в первые леди
Комментарии
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Андрей Равдин
Так ведь он, наверное, их в украинскую власть предлагает. А вы что подумали? И ничего здесь смешного - после Зеленского это нормально. Только вот, думаю, что он зря старается - Украине президент больше не понадобится... за отсутствием такой страны.
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4 час.
лл
лина любимцева
Верно сказано!! Скорее всего, Галкин замужем на Пугачевой
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4 час.
valentina sergeeva
Вот пусть ТАМ и выдвигают!
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1 час.
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