Лидер армянской оппозиции Баграт не исключил, что может стать премьером

Глава протестного движения в Армении против делимитации границы с Азербайджаном "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт не исключил, что может стать новым премьер-министром Армении, если народ этого захочет.
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