В Петербурге скончался трехлетний ребенок, наглотавшись игрушечных магнитов

Мальчика пытались спасти в течение шести дней В Приозерском районе Ленобласти несколько дней назад в больницу был доставлен трехлетний мальчик с кишечной непроходимостью и множественными повреждениями желудка из-за проглоченных магнитов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».