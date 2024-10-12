В Петербурге скончался трехлетний ребенок, наглотавшись игрушечных магнитов

Мальчика пытались спасти в течение шести дней В Приозерском районе Ленобласти несколько дней назад в больницу был доставлен трехлетний мальчик с кишечной непроходимостью и множественными повреждениями желудка из-за проглоченных магнитов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
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