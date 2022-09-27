Япония потребовала "официальных извинений" от России за поимку своего дипломата на шпионаже

В японских СМИ прошла информация о том, что посла России в Японии Михаила Галузина вызвали в японский МИД после того, как ране ФСБ России рассекретила информацию о поимке японского консула Мотоки Тацунори на шпионаже — на сборе секретных сведений.
В японских СМИ прошла информация о том, что посла России в Японии Михаила Галузина вызвали в японский МИД после того, как ране ФСБ России рассекретила информацию о поимке японского консула Мотоки Тацунори на шпионаже — на сборе секретных сведений.
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