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Политика как она есть

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Ученые назвали истинные причины начала упадка Византийской империи

Ученые назвали истинные причины начала упадка Византийской империи

Британские археологи из Оксфордского университета при участии польских коллег из Варшавского университета дали новый ответ на вопрос о причинах начала упадка Византии, также известной как Восточная Римская империя.

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