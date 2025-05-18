В Музее космонавтики в Москве открылась выставка «Ночь музеев»

В Музее космонавтики в Москве в воскресенье, 18 мая, открылась выставка «Ночь музеев».«Более 150 площадок в Москве, но именно сегодня, именно здесь открылось мероприятие», — сказал российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.