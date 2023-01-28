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Никитин об 1:0 со СКА: «Хорошая игра «Локомотива» против классного соперника»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над СКА (1:0). «Против классного соперника играли. Я думаю, что неплохой матч провели.

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