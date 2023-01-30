Zefirka > Картинки и фото > Юмористические коллажи в ретростиле от Туна Джусена Голландский художник Тун Джусен (Toon Joosen) обладает неоспоримым талантом создавать коллажи, которые одновременно являются юмористическими и заставляют задуматься.