FiNE-NEWS

1 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Ути-Пути! Пока они там разработают гиперзвук, наши ребята ещё что-нибудь придумают! А статейка больно уж поверхностна...ВВС США провели ф...
  • Владимир Шалимов
    Статья-пасквиль автора, пытающегося навязать обществу точку зрения прозападой части властного бомонда на прогноз наши...Не стоит ждать ск...
  • Раиса Петина
    Германия передает вооружение хохлостану.  Или это другое? И ничего? Тогда ждите русские танки в Берлине. Сами напроси...Двух жителей Герм...

Юмористические коллажи в ретростиле от Туна Джусена

Юмористические коллажи в ретростиле от Туна Джусена

Zefirka > Картинки и фото > Юмористические коллажи в ретростиле от Туна Джусена Голландский художник Тун Джусен (Toon Joosen) обладает неоспоримым талантом создавать коллажи, которые одновременно являются юмористическими и заставляют задуматься.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх