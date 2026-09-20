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Спорт Уик-Энд

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Сразу два игрока «Зенита» - лучшие по системе «гол+пас»

Сразу два игрока «Зенита» - лучшие по системе «гол+пас»

АЛЬФА-БАНК РПЛ. К итогам 9-го тура «Зенит» - на пятом месте в турнирной таблице. Однако от лидирующего «Краснодара» - рукой подать.

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