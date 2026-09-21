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FiNE NEWS

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Куркума как «боoster» для мозга: как желтый корень может вернуть остроту внимания и память

Представьте: вы сидите за столом, а ваш мозг работает как часы. Нет сбоев, нет «зависаний» — память четкая, внимание сосредоточенное, а рабочая память не подводит в самый ответственный момент.

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