Куркума как «боoster» для мозга: как желтый корень может вернуть остроту внимания и память

Представьте: вы сидите за столом, а ваш мозг работает как часы. Нет сбоев, нет «зависаний» — память четкая, внимание сосредоточенное, а рабочая память не подводит в самый ответственный момент.
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