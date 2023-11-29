Роскосмос протестировал спутниковое оборудование «Гонец» на автомобилях ралли «Шелковый путь-2024»

Компания «Спутниковая система «Гонец», входящая в состав Роскосмоса, провела успешное тестирование оборудования спутниковой системы «Гонец-Д1М» на специализированных внедорожниках, участвующих в подготовке к международному ралли-марафону «Шелковый путь-2024» Россия — Монголия — Китай.
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