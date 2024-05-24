Глава ФСБ России: ширится круг не желающих «идти по команде извне» стран

Растёт число государств, не желающих идти «по команде извне», и Россия тесно сотрудничает с ними. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.
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