❕В Керчи отмечают день обороны Аджимушкайских каменоломен В мае 1942 года солдаты и мирные жители спустились под землю, спасаясь от немецких оккупантов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕В Керчи отмечают день обороны Аджимушкайских каменоломен В мае 1942 года солдаты и мирные жители спустились под землю, спасаясь от немецких оккупантов.