Водолацкий: часть жителей Харьковщины пережидают боевые действия в подвалах

Часть жителей Харьковской области, которых украинские власти насильно эвакуируют, находят возможность вернуться домой и пережидают боевые действия в «подвалах и землянках», сообщил ТАСС депутат Виктор Водолацкий.
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