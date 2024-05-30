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Водолацкий: часть жителей Харьковщины пережидают боевые действия в подвалах

Водолацкий: часть жителей Харьковщины пережидают боевые действия в подвалах

Часть жителей Харьковской области, которых украинские власти насильно эвакуируют, находят возможность вернуться домой и пережидают боевые действия в «подвалах и землянках», сообщил ТАСС депутат Виктор Водолацкий.

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