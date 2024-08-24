Глава ФРС заявил о необходимости снижения процентных ставок

Глава ФРС заявил, что пришло время снизить процентные ставки. По его словам, инфляция в США значительно снизилась, а рынок труда «больше не перегрет», поэтому регулятор может сконцентрироваться на восстановление экономической активности.
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