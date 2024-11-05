Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

Кримсон Дайджест За последнюю неделю было очень трудно увернуться от новостей вида: «В октябре 2024 года пачку сливочного масла 180 г в магазинах России можно купить в среднем за 184 руб.

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Комментарии
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н
надежда
Надо же государственных дармоедов кормить.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Есть дотации государства в с/х. Если официально обозначена годовая инфляция в РФ 8-9% (усредненная), не может сливочное масло подорожать в рознице сразу на 18-20%. Сразу &quot;открыли&quot; поставки сливочного масла из-за гранцы по сниженным пошлинам (из дружественных стран).
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57 мин.
Игорь Кузнецов
Спред &quot;Кремлёвский&quot; 180 г. - 67 р. Да, там добавляют пальмовое масло, но - пищевое! А кто из производителей добавляет &quot;техническое&quot; - так за это нужно жёстко наказывать, вплоть до банкротства и тюрьмы.
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53 мин.

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