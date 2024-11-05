Кримсон Дайджест За последнюю неделю было очень трудно увернуться от новостей вида: «В октябре 2024 года пачку сливочного масла 180 г в магазинах России можно купить в среднем за 184 руб.
Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»
Комментарии
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н
надежда
Надо же государственных дармоедов кормить.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Есть дотации государства в с/х. Если официально обозначена годовая инфляция в РФ 8-9% (усредненная), не может сливочное масло подорожать в рознице сразу на 18-20%. Сразу "открыли" поставки сливочного масла из-за гранцы по сниженным пошлинам (из дружественных стран).
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57 мин.
Игорь Кузнецов
Спред "Кремлёвский" 180 г. - 67 р. Да, там добавляют пальмовое масло, но - пищевое! А кто из производителей добавляет "техническое" - так за это нужно жёстко наказывать, вплоть до банкротства и тюрьмы.
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53 мин.
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