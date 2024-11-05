Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

Есть дотации государства в с/х. Если официально обозначена годовая инфляция в РФ 8-9% (усредненная), не может сливочное масло подорожать в рознице сразу на 18-20%. Сразу "открыли" поставки сливочного масла из-за гранцы по сниженным пошлинам (из дружественных стран).

Игорь Кузнецов

Спред "Кремлёвский" 180 г. - 67 р. Да, там добавляют пальмовое масло, но - пищевое! А кто из производителей добавляет "техническое" - так за это нужно жёстко наказывать, вплоть до банкротства и тюрьмы.