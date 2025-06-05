Неизвестный стрелок держит в напряжении поселок на севере Карелии

Волна жестокости захлестнула поселок, сообщили в паблике «КАРЕЛИЯ | ЧП ДТП». Серия нападений на домашних и бездомных животных, включая недавний выстрел в кота из пневматического оружия, вынуждает местных жителей требовать немедленного вмешательства и введения режима чрезвычайной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии