Неизвестный стрелок держит в напряжении поселок на севере Карелии

Волна жестокости захлестнула поселок, сообщили в паблике «КАРЕЛИЯ | ЧП ДТП». Серия нападений на домашних и бездомных животных, включая недавний выстрел в кота из пневматического оружия, вынуждает местных жителей требовать немедленного вмешательства и введения режима чрезвычайной ситуации.