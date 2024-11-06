Европейские рынки завершили торги со смешанной динамикой на фоне неопределенности перед выборами в США

Европейские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост во вторник. Однако разнонаправленные движения отдельных секторов и индекса FTSE,свидетельствуют о неопределенности инвесторов в преддверии президентских выборов в США.
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