В каких ДТП можно оформить европротокол и как это правильно сделать?

Получение компенсации по европротоколу практически ничем не отличается от классического Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стрессовая ситуация, но если авария незначительная, ДТП можно зафиксировать без вызова сотрудников Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии