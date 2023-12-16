Российские предприятия заканчивают год с высокими оптимистичными ожиданиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ежемесячных конъюнктурных опросов, проводимых независимо друг от друга Центробанка РФ и Институтом экономической политики.
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