Запад и зарубежная оппозиция планируют свержение властей Таджикистана

Сергей АНДРЕЕВ Запад проморгал китайское «вторжение» в Таджикистан и «военное освоение» этой республики Пекином, и поэтому теперь у него появилась прямая заинтересованность в свержении нынешних властей Душанбе.
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