Как цвет одежды может изменить лицо: старящие и молодящие цвета

Колористика – сложная наука. Стилисты отмечают, что цвет имеет большое значение. Можно найти тона, которые могут сделать вас моложе, а встречаются и те, которые прибавляют до 10 лет к возрасту в паспорте.
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