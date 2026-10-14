Отключения пройдут с 19 по 23 октября в Центральном, Сеймском и Железнодорожном округах Курска. Жители могут уточнить детали по телефонам: (4712) 34-98-20, 34-98-21, 34-98-22.
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