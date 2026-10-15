В Саратове годовалого ребенка госпитализировали после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Си Цзиньпин лично...
- Депутат Журавлев ...
- В Нидерландах сын...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым