Постпред Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в победу над Россией

Постоянный представитель России при международных организациях в австрийской Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что европейские страны действительно считают возможным достичь столь амбициозной цели, как «победа» над Россией.
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