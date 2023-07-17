Проскрипции или «тетрадь смерти» по-древнеримски

Луций Корнелий Сулла, полководец и диктатор Введение В 83–82 годах до н.э. в Древнем Риме состоялась гражданская война, победителем в ходе которой стал Луций Корнелий Сулла – древнеримский полководец и проконсул.
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