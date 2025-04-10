Латиноамериканские страны осудили пошлины Трампа на саммите СЕЛАК

Главы и министры 33 латиноамериканских государств, входящих в региональный блок СЕЛАК, на IX саммите в Гондурасе подвергли критике политику Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа.
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