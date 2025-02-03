Строительная песочница Besiege отмечает десятилетие масштабным обновлением с множеством приятных нововведенийПрошло уже десять лет с момента выхода Besiege, и разработчики из Spiderling Studios решили отметить эту веху масштабным обновлением.
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