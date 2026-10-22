Основные сервисы «Яндекс Пэй» вновь доступны после масштабного сбоя, вызванного атаками украинских БПЛА на центры обработки данных (ЦОД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский самоле...
- ВС России поразил...
- LD Шойгу заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым