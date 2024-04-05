Трамп — Израилю: Немедленно закончить войну в секторе Газа!

В недавнем интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту бывший президент Дональд Трамп обратился к Израилю с суровым посланием в условиях продолжающегося конфликта с ХАМАС, призвав к скорейшему прекращению боевых действий.
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