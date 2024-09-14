Базовые тральщики обезвредили подводные мины на учениях «Океан-2024»

Базовые тральщики Каспийской флотилии «Герман Угрюмов» и «Магомед Гаджиев» обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024».
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