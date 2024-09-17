Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента

Влад Владимиров

Как говориться: чем меньше в России будет жить всякого подобного дерьма, тем , я думаю, сразу же в стране и в интеллектуальном, и в моральном аспекте жизни станет станет тут намного чище... Ведь, абсолютно никакой ценности не представляет здесь эта личность из себя... Уже даже один вид таких в наших социумах давно уже вызывает рвотные рефлексы, как от зловонной и протухшей пищи...