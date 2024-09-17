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Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента

Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева сообщает, что внесение её в реестр иностранных агентов препятствует выполнению её профессиональной деятельности.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Как говориться: чем меньше в России  будет жить всякого подобного дерьма, тем , я думаю, сразу же в стране и в интеллектуальном, и в моральном аспекте жизни станет станет тут намного чище... Ведь, абсолютно никакой  ценности не представляет здесь эта личность из себя...  Уже даже один вид таких в наших социумах давно уже вызывает рвотные рефлексы, как от зловонной и протухшей пищи...
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