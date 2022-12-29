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Ив Понc выиграл конкурс по данкам, перепрыгнув через Виктора Вембаньяму

Атакующий защитник «Виллербана» Ив Понc стал победителем конкурса по броскам сверху, который прошел во французской лиге.

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