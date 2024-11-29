Кровь долгожителей: ключевые биомаркеры, определяющие продолжительность жизни Татьяна СергееваНедавние исследования проливают свет на удивительные факторы, способствующие увеличению долголетия, акцентируя внимание на таких биомаркерах, как уровень холестерина и железа.
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