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"Дешевый блеф". У Трампа нет карт для решения украинского вопроса

"Дешевый блеф". У Трампа нет карт для решения украинского вопроса

Русские играют с Дональдом Трампом в свои игры, Владимир Путин его использует, теша иллюзиями, а у самого президента США для решения украинского кризиса "нет карт", — считают эксперты, выступившие в программе "Завтрак у Рымановского".

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