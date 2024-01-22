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В Якутии в 2024 году на поддержку кинопроизводства направят 20 млн рублей

В Якутии в 2024 году на поддержку кинопроизводства направят 20 млн рублей

Киноиндустрия Якутии продолжит развиваться благодаря республиканской программе "Развитие культуры". По словам главного специалиста отдела профессионального искусства и духовного развития регионального министерства культуры Натальи Сергеевой, общий объем субсидий, направленных на поддержку и укрепление кинопроизводства в Якутии в 2024 году, составит 20 млн рублей.

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