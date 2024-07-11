Дипломат Рябков: Россия даст военный ответ на размещение ракет США в Германии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях 10-го Парламентского форума БРИКС заявил, что Россия даст военный ответ на решение Соединенных Штатов Америки разместить дальнобойные ракеты на территории Германии.
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