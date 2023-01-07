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Руне вернется в топ-10

19-летний Хольгер Руне в понедельник поднимется на одну строчку рейтинга ATP и вернется в топ-10. Он обойдет Хуберта Хуркача, который сегодня проиграл Тэйлору Фрицу в рамках United Cup.

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