Российская тактика “Спарта 2035” получила новые системные требования и дату с...

Российская тактика “Спарта 2035” получила новые системные требования и дату старта раннего доступаРоссийская студия Lipsar опубликовала обновленные системные требования для своей тактической игры “Спарта 2035”, релиз которой намечен на этот год.
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