Америка решила уничтожить Европу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 22,3 тыс прочтений 2 дня назад Владимир Корнилов "Шок и трепет" — так описывает итальянская газета Corriere della Sera реакцию Европы на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене.
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