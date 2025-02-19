Добрый Мир
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Добрый Мир

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Америка решила уничтожить Европу

Америка решила уничтожить Европу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ  22,3 тыс прочтений 2 дня назад Владимир Корнилов "Шок и трепет" — так описывает итальянская газета Corriere della Sera реакцию Европы на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене.

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