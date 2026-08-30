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ТАСС

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Трутнев сообщил о 5 тыс. поданных заявок на ВЭФ из более чем 70 стран

Трутнев сообщил о 5 тыс. поданных заявок на ВЭФ из более чем 70 стран

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. участников из более чем 70 стран мира подали заявки на Восточный экономический форум, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке.

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