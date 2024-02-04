Депутат ГД Шеремет назвал слова Дуды про Крым сигналом Киеву

Заявление президента Польши Анджея Дуды, в соответствии с которым Украина с наибольшей вероятностью не сумеет вернуть Крым, стало сигналом, адресованным Киеву в связи с необходимостью оставить полуостров в покое.
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