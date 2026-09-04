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За рулем

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Россияне назвали комфортный платеж по автокредиту

Россияне назвали комфортный платеж по автокредиту

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Авто» 3 сентября поделились итогами опроса более 10 тыс. россиян. 53% участников либо выбирают автомобиль, либо только собираются начать поиски, либо недавно уже совершили покупку.

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