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Газета.ру

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Захарова назвала Санду бесстыжей после заявления об "оккупации" Молдавии

Захарова назвала Санду бесстыжей после заявления об "оккупации" Молдавии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга резко на высказывание президента Молдавии Майи Санду по поводу освобождения Молдавии от нацистской оккупации в августе 1944 года.

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