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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о пенальти «Ромы» «Байеру» после ВАР: «Для футбола это нехорошо. Не понимаю этого» 

Главный тренер леверкузенцев высказался после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:2, первая игра – 2:0).

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