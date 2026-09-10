Илону Маску не понравился фильм Гибни: он назвал картину заказной

Документальный фильм Алекса Гибни об Илоне Маске на днях показали на Венецианском кинофестивале. Миллиардеру картина "Маск", основанная на журналистском расследовании, не пришлась по вкусу: он назвал ее заказной и скучной, а режиссера охарактеризовал как человека "без малейшей порядочности".
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