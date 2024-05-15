На улице Кулакова установили табличку с QR кодом по истории района

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты ГБУ «Московский аналитический центр» (ГБУ «МАЦ») рассказали о памятных объектах, к которым теперь ведет пешеходная навигация Москвы.
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